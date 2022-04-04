«Дорогие билеты»: В Федерации мигрантов заявили об угрозе нехватки мигрантов

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН отметил, что этой весной в Россию могут не приехать мигранты, которые обычно были задействованы в сезонных работах.

«Нехватка мигрантов равномерна во всех отраслях. Чуть больше мы слышим про строителей, но, наверное, они просто более организованные. Крупные строительные компании ходят в Госдуму, рассказывают о своих проблемах. Если бы ходили логисты, таксисты, мы бы слышали их. В целом везде равномерная нехватка. Но сейчас, конечно, все переживают по поводу следующего момента: традиционно весной приезжает какое-то количество мигрантов в пределах 10% от общего объема. Они традиционно приезжают заработать на лето – это сельхоз работы, дачное строительство. А это огромное количество людей, они приезжают в марте-апреле, уезжают осенью. Сейчас многие работодатели начинают переживать, что проходит спецоперация, подорожали билеты, возник ряд проблем, что часть мигрантов могут уйти в частный сектор, а заменить их будет некем», - рассказал Коженов.

Серьезного оттока трудовых мигрантов из России не наблюдается, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

