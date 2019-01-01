Смерть Сергея Доренко

Доренко оштрафовали спустя неделю после смерти

10 июля11:19

Журналисту Сергею Доренко выписали штраф за неправильно припаркованный автомобиль спустя неделю после его кончины. Как сообщает РИА Новости, соответствующая запись сделана в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

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В графе значится штраф на три тысячи рублей от 24 мая. В документе уточняется, что нарушение было зафиксировано 16 мая. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве.

Доренко стало плохо во время езды на мотоцикле, когда он возвращался с дачи в Москву.

По данным судмедэкспертизы, смерть журналиста наступила в результате разрыва аневризмы грудной аорты.

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