Доренко оштрафовали спустя неделю после смерти

В графе значится штраф на три тысячи рублей от 24 мая. В документе уточняется, что нарушение было зафиксировано 16 мая. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве.

Доренко стало плохо во время езды на мотоцикле, когда он возвращался с дачи в Москву.

По данным судмедэкспертизы, смерть журналиста наступила в результате разрыва аневризмы грудной аорты.

