Доренко оштрафовали спустя неделю после смерти
Журналисту Сергею Доренко выписали штраф за неправильно припаркованный автомобиль спустя неделю после его кончины. Как сообщает РИА Новости, соответствующая запись сделана в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
В графе значится штраф на три тысячи рублей от 24 мая. В документе уточняется, что нарушение было зафиксировано 16 мая. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве.
Доренко стало плохо во время езды на мотоцикле, когда он возвращался с дачи в Москву.
По данным судмедэкспертизы, смерть журналиста наступила в результате разрыва аневризмы грудной аорты.
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