На станции метро «Тютчевская» отделка путевых стен выполнена на 40%

Отделка путевых стен станции «Тютчевская» выполнена на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На сегодня облицовано уже порядка 600 из 1500 квадратных метров стен, что составляет более трети от объема данного вида работ», - заявил заммэра.

Для отделки используются алюминиевые сотовые панели, которые отличаются цветом и изображениями, добавил Бочкарев.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что кроме архитектурно-отделочных работ на станции ведется монтаж инженерных систем и оборудования.

С «Тютчевской» предусмотрены выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, к остановкам общественного транспорта. Название станции дали в 2021 году в честь русского поэта Федора Ивановича Тютчева.

