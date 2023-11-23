На станции метро «Тютчевская» отделка путевых стен выполнена на 40%
Отделка путевых стен станции «Тютчевская» выполнена на 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На сегодня облицовано уже порядка 600 из 1500 квадратных метров стен, что составляет более трети от объема данного вида работ», - заявил заммэра.
Для отделки используются алюминиевые сотовые панели, которые отличаются цветом и изображениями, добавил Бочкарев.
Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что кроме архитектурно-отделочных работ на станции ведется монтаж инженерных систем и оборудования.
С «Тютчевской» предусмотрены выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, к остановкам общественного транспорта. Название станции дали в 2021 году в честь русского поэта Федора Ивановича Тютчева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru