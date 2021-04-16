Дополнительная доза вакцины Pfizer потребуется через полгода после вакцинации

Через 6-12 месяцев после вакцинации двумя дозами препарата Pfizer может потребоваться еще одна, сообщил исполнительный директор компании Альберт Бурла. Допускается, что прививаться придется ежегодно.

Бурла отметил, что регулярность вакцинации будет зависеть от штаммов коронавируса. Вакцина Pfizer-BioNTech дает иммунитет на шесть месяцев, но со временем ее эффективность спадает, приводит слова Альберта Бурла Sky News. Длительность действия препарата и необходимость дополнительной вакцинации фармацевтам придется проверять в реальных условиях.