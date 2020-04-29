Доплату классным руководителям в Подмосковье увеличат почти вдвое

Надбавку к заработной плате классных руководителей среднеобразовательных школ в Московской области предполагается увеличить почти в два раза - с 6 до 11 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-центр Московской областной думы.

Законопроект об повышении доплаты за классное руководство сегодня обсуждался на расширенном онлайн-заседании комитета по образованию регионального парламента. Документ разработан во исполнение послания президента РФ Федеральному собранию.

Всего в Московской области трудятся около 30 тысяч классных руководителей. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», из бюджета на выплаты для них выделили 911,5 миллиона рублей. Увеличенную доплату педагоги начнут получать с 1 сентября.

