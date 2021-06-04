«Донстрой» заключил соглашение с «Аэрофлотом» о предоставлении милей своим клиентам

Специально для своих клиентов компания «Донстрой» заключила соглашение с авиакомпанией «Аэрофлот»: теперь, при покупке любой квартиры в проектах «Остров», «Событие», «Река», «Символ» от «Донстрой», клиент получает мили «Аэрофлот Бонус» из расчета 1 миля за каждые потраченные 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Программа вступила в силу с 1 июня 2021 года, эксклюзивной особенностью программы от «Донстрой», в отличие от аналогичных программ девелоперов, является ее безлимитность: количество полученных миль зависит только от стоимости квартиры.

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К примеру, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в проекте «Событие» составляет 25 миллионов рублей. Это означает, что покупатель получит 250 000 миль, на них можно оформить 4 билета класса Бизнес в Дубай или 3 билета класса Бизнес на Камчатку. При выборе самой бюджетной квартиры в «Символе» средней стоимостью 9 миллионов рублей клиент получит 90 000 миль, которые можно использовать на 2 билета класса Бизнес в Грецию или 3 билета класса Бизнес в Сочи.

Мили начисляются при единовременной 100% оплате квартиры в следующий после оплаты месяц. Предложение не распространяется на квартиры, приобретенные по акциям, в лизинг или в ипотеку с применением субсидированной ставки.

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ФОТО: Компания Донстрой
ТЕГИ:АэрофлотСтроительствоДом
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