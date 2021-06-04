«Донстрой» заключил соглашение с «Аэрофлотом» о предоставлении милей своим клиентам

Специально для своих клиентов компания «Донстрой» заключила соглашение с авиакомпанией «Аэрофлот»: теперь, при покупке любой квартиры в проектах «Остров», «Событие», «Река», «Символ» от «Донстрой», клиент получает мили «Аэрофлот Бонус» из расчета 1 миля за каждые потраченные 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Программа вступила в силу с 1 июня 2021 года, эксклюзивной особенностью программы от «Донстрой», в отличие от аналогичных программ девелоперов, является ее безлимитность: количество полученных миль зависит только от стоимости квартиры.