«Взрывной старт»: За месяц на «Острове» продана половина квартир
В новом проекте компании Донстрой «Остров» всего за один месяц со старта продаж было продано 283 квартиры, что составляет 48,5% от всего объема первой очереди. Традиционно самыми популярными квартирами стали одно- и двухкомнатные решения. На них пришлось по 32%. Предпочтение трехкомнатным квартирам отдали 17% покупателей. Кроме того, на самом старте продаж были приобретены два пентхауса площадью 229 и 238 кв. м.
Общая площадь купленных квартир превышает 21 тысячу кв. м. Средняя площадь сделки – 74,5 кв. м. Среди функциональных особенностей планировок – квартиры с террасами, окном в ванной, панорамным остеклением в пол, а также возможностью установки камина.
Заместитель генерального директора компании Донстрой Евгения Колосова рассказала, что взрывной старт продаж «Острова» указывает на то, что специалисты компании угадали с концепцией.
«Главные плюсы проекта, о которых нам говорят покупатели, это вода на 360 градусов, большое количество квартир с панорамным видом на воду, много мест для отдыха и занятий спортом: от яхтинга и вейкбординга до классического пляжного отдыха», - подчеркнула Колосова.
Кроме того, она добавила, что почти половина сделок в «Острове» приходится на 100% оплату, примерно столько же клиентов для приобретения жилья воспользовались ипотечным кредитом, менее 8% сделок пришлось на программы рассрочки.
Добавим, «Остров» представляет собой проект с совершенно новой моделью городской жизни. Он расположен в южной части Мневниковской поймы. Общая площадь «Острова» превышает 40 га. Помимо жилой недвижимости, в проекте сделан акцент на развитую инфраструктуру – в её состав, в частности, входят три крупных социальных кластера со школами и детскими садами.
Строительство первой очереди «Острова» стартовало в первом квартале 2021 года и будет завершено уже в 2023-ем.
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