«Взрывной старт»: За месяц на «Острове» продана половина квартир

Заместитель генерального директора компании Донстрой Евгения Колосова рассказала, что взрывной старт продаж «Острова» указывает на то, что специалисты компании угадали с концепцией.

«Главные плюсы проекта, о которых нам говорят покупатели, это вода на 360 градусов, большое количество квартир с панорамным видом на воду, много мест для отдыха и занятий спортом: от яхтинга и вейкбординга до классического пляжного отдыха», - подчеркнула Колосова.

Кроме того, она добавила, что почти половина сделок в «Острове» приходится на 100% оплату, примерно столько же клиентов для приобретения жилья воспользовались ипотечным кредитом, менее 8% сделок пришлось на программы рассрочки.

Добавим, «Остров» представляет собой проект с совершенно новой моделью городской жизни. Он расположен в южной части Мневниковской поймы. Общая площадь «Острова» превышает 40 га. Помимо жилой недвижимости, в проекте сделан акцент на развитую инфраструктуру – в её состав, в частности, входят три крупных социальных кластера со школами и детскими садами.

Строительство первой очереди «Острова» стартовало в первом квартале 2021 года и будет завершено уже в 2023-ем.

