Донорские пункты России приняли более 24 тысяч человек за три дня

По ее словам, в регионах наблюдается массовый приход людей в центры заготовки крови. Скворцова указала, что в Астраханской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях отмечался особенно высокий донорский поток.

Глава ФМБА подчеркнула, что в настоящее время запасов крови и ее компонентов в стране достаточно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

