Донорские пункты России приняли более 24 тысяч человек за три дня

За три дня донорские пункты России приняли свыше 24 тысяч человек, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова.

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По ее словам, в регионах наблюдается массовый приход людей в центры заготовки крови. Скворцова указала, что в Астраханской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях отмечался особенно высокий донорский поток.

Глава ФМБА подчеркнула, что в настоящее время запасов крови и ее компонентов в стране достаточно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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