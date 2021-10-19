Домашний режим для граждан 60+ в Москве будет введен в облегченном формате

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте написал, что в столице будет введён домашний режим для москвичей старше 60 лет и людей с хроническими болезнями.

Согласно указу, который опубликован на официальном сайте градоначальника, из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в период с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года пожилым и больным следует находится по месту постоянного жительства либо на садовых участках, однако разрешаются прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, а работающие граждане имеют право оформить больничный.

«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжёлой болезни просто не существует», - отметил мэр.

Собянин добавил, что граждане старше 60 лет и люди с хроническими болезнями освобождаются от необходимости соблюдать домашний в случае, если они сделали прививку от коронавируса, либо переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев.

