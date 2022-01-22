Дом Романовых прокомментировал планы РПЦ признать подлинность царских останков
Российский императорский дом Романовых окажет поддержку Русской православной церкви (РПЦ), если будет решено признать подлинность останков российского императора Николая Второго и членов его семьи.
«Если сейчас наступает момент, когда Русская православная церковь готова, ознакомившись со всеми многосторонними результатами исследований, признать екатеринбургские останки подлинными, это будет принято Императорским домом с благоговением, доверием к Русской православной церкви и с большой радостью», - приводит слова директора канцелярии Дома Романовых Александра Закатова «Интерфакс».
Он отметил, что при положительном решении РПЦ останки цесаревича Алексея и его сестры Марии – детей Николая II - должны захоронить в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга – вместе со всей семьей.
Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что вопрос о подлинности останков царской семьи может быть рассмотрен Архиерейским собором в мае. Это заявление он сделал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
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