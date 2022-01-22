Дом Романовых прокомментировал планы РПЦ признать подлинность царских останков

«Если сейчас наступает момент, когда Русская православная церковь готова, ознакомившись со всеми многосторонними результатами исследований, признать екатеринбургские останки подлинными, это будет принято Императорским домом с благоговением, доверием к Русской православной церкви и с большой радостью», - приводит слова директора канцелярии Дома Романовых Александра Закатова «Интерфакс».

Он отметил, что при положительном решении РПЦ останки цесаревича Алексея и его сестры Марии – детей Николая II - должны захоронить в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга – вместе со всей семьей.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что вопрос о подлинности останков царской семьи может быть рассмотрен Архиерейским собором в мае. Это заявление он сделал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

