Дом по реновации жилья будет введён в 2024 году районе Крюково Зеленограда
Новый дом по программе реновации жилья в Зеленограде будет введён в строй в 2024 году. Новостройка расположена по адресу: район Крюково, Заводская улица, 14. Такие сроки назвал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Жилой дом представляет собой два отдельно стоящих корпуса переменой этажности. Это монолитная конструкция с вентилируемыми фасадами, которые облицуют фиброцементными плитами. Для удобства жителей на фасадах будут смонтированы корзины для кондиционеров.
Как уточнил глава департамента, к текущему моменту на объекте закончены монолитные работы, кладка стен и перегородок. Сейчас проводится монтаж окон и инженерных систем. Также уже стартовали работы по внутренней отделке помещений.
В двух корпусах в общей сложности расположено 477 квартир (однокомнатных – 94, двухкомнатных – 295, трехкомнатных – 77, четырехкомнатных -11). Готовая улучшенная отделка на 100% отвечает всем составляющим стандарта реновации, который был утвержден постановлением правительства российской столицы.
Первые этажи будут целиком отданы под общественные и технические помещения. Здесь, в частности, можно будет открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и детские секции. В вестибюле жилой части будут оборудованы: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря.
Оба здания буду оснащены системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением. Территорию вокруг домов благоустроят. Там, в частности, появятся две детские игровые площадки, установят тренажеры, турники и брусья для занятия физкультурой. Предусмотрена также подземная стоянка для автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru