Дом по реновации появится в Хорошёво-Мневниках
17 января 202412:50
Специалисты Москомархитектуры подготовили градостроительную документацию для строительства дома по программе реновации в столичном районе Хорошёво-Мневники на северо-западе Москвы, рассказала председатель ведомства Юлиана Княжевская.
По ее словам, дом будет возведен на участке площадью 1,6 гектаров. Площадь здания составит порядка 54,3 тысячи квадратных метров. Дом расположится на проспекте Маршала Жукова. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru