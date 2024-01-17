Дом по реновации появится в Хорошёво-Мневниках

Специалисты Москомархитектуры подготовили градостроительную документацию для строительства дома по программе реновации в столичном районе Хорошёво-Мневники на северо-западе Москвы, рассказала председатель ведомства Юлиана Княжевская.

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По ее словам, дом будет возведен на участке площадью 1,6 гектаров. Площадь здания составит порядка 54,3 тысячи квадратных метров. Дом расположится на проспекте Маршала Жукова. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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