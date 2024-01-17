В Перово достроили новый дом по реновации

В московском районе Перово, на улице Плющева достроили жилой дом для переселения по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в доме 210 квартир. При этом новостройка окрашена в три цвета: белый, светло-серый и слоновой кости.

«Новый дом получился строгим, элегантным, сдержанным», - отметил Загрутдинов.

На первом этаже новостройки разместятся магазины, кафе, спортивные клубы и другие объекты, двор озеленен, там есть спортивная и детская площадки.

Загрутдинов напомнил, что по программе реновации переселено уже более 150 тыс. москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что на сегодняшний день уже закончено или продолжается переселение жителей тысячи домов.

