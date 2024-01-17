В Перово достроили новый дом по реновации
В московском районе Перово, на улице Плющева достроили жилой дом для переселения по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в доме 210 квартир. При этом новостройка окрашена в три цвета: белый, светло-серый и слоновой кости.
«Новый дом получился строгим, элегантным, сдержанным», - отметил Загрутдинов.
На первом этаже новостройки разместятся магазины, кафе, спортивные клубы и другие объекты, двор озеленен, там есть спортивная и детская площадки.
Загрутдинов напомнил, что по программе реновации переселено уже более 150 тыс. москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что на сегодняшний день уже закончено или продолжается переселение жителей тысячи домов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У русских Джонни Деппа и Анджелины Джоли родился сын Пиар
- Россия отправила для жителей Мали 25 тысяч тонн пшеницы
- Кабмин утвердил перечень товаров, которые подлежат утилизации
- Пожар на заводе в Шахтах потушили
- Девелопер Голев предрек снижение объема нераспроданного жилья в РФ в 2024 году
- Путин поручил представить предложения по защитите учителей от травли в соцсетях
- Ookla: Россия увеличила зону покрытия мобильной связью
- Меньше половины россиян уложились в запланированный бюджет на праздниках
- Российские средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
- Автоэксперт спрогнозировал подорожание новых авто в России на 40% в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru