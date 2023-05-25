Дом на 140 квартир построили по реновации на севере Москвы

В Дмитровском районе ввели в эксплуатацию жилой дом на 140 квартир, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Дом построен по программе реновации», - отметил Загрутдинов.

В доме 30 однокомнатных квартир, 100 – двухкомнатных, 10 – трехкомнатных. Три квартиры специально оборудовали под нужды маломобильных москвичей.

Первый этаж дома отдали под коммерческие объекты. Здесь откроются магазины, кафе, секции для детей, спортклубы и салоны красоты.

Между этажами в каждой секции установили грузопассажирские лифты. Парковку разместили под землей. Двор благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, а также обустроили детскую и спортивную площадки. Создали зону для отдыха взрослых.