Дом на 140 квартир построили по реновации на севере Москвы
В Дмитровском районе ввели в эксплуатацию жилой дом на 140 квартир, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Дом построен по программе реновации», - отметил Загрутдинов.
В доме 30 однокомнатных квартир, 100 – двухкомнатных, 10 – трехкомнатных. Три квартиры специально оборудовали под нужды маломобильных москвичей.
Первый этаж дома отдали под коммерческие объекты. Здесь откроются магазины, кафе, секции для детей, спортклубы и салоны красоты.
Между этажами в каждой секции установили грузопассажирские лифты. Парковку разместили под землей. Двор благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, а также обустроили детскую и спортивную площадки. Создали зону для отдыха взрослых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru