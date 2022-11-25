В Калуге планируют отреставрировать Каменный мост

«Центром Наследие» разработан проект сохранения памятника культурного наследия федерального значения - Каменного моста в Калуге, сообщает издание «Весть».

Документация уже получила положительное заключение государственной историко-культурную экспертизы, сообщил начальник регионального управления по охране культурного наследия Евгений Чудаков.

По его словам, проект, в частности, предусматривает расчистку склонов Березуевского оврага от поросли деревьев, восстановление кирпичных конструкций моста, мероприятия по отводу вод с дорожного полотна, устройство подвесного мостового желоба с организованным отводом сточных вод в ливневую канализацию.

Аукцион на разработку проектной документации для реставрации Каменного моста был объявлен в прошлом декабре. Начальная цена контракта составила 5,281 миллионов рублей.

Каменный мост через Березуйский овраг является объектом культурного наследия XVIII века. Он строился по проекту первого архитектора Калужского наместничества Петра Никитина.



