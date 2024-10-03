Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере столицы.
Так, реорганизация ждет территория площадью почти 90 гектаров в районах Беговой и Хорошевский. Вместо устаревших производственных, коммунальных и складских объектов здесь появятся современные кварталы, рассказал глава города. Появятся 27,6 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 16,3 тысячи человек.
Ранее на заседании президиума правительства Москвы утвердили планы комплексного развития территорий в СВАО и ЮАО, а также проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО.
По словам Собянина, в СВАО намерены построить жилую недвижимость, гостиницу, подстанцию скорой помощи и ряд других объектов. В ЮАО в ближайшее время тоже появится гостиница и некапитальный торгово-бытовой объект.
Помимо прочего, в ТиНАО намерены реконструировать и построить 249 километров дорог.
Также в ТиНАО возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки и бизнес-центр.
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