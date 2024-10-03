Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Ранее на заседании президиума правительства Москвы утвердили планы комплексного развития территорий в СВАО и ЮАО, а также проект строительства и реконструкции дорог в ТиНАО.

По словам Собянина, в СВАО намерены построить жилую недвижимость, гостиницу, подстанцию скорой помощи и ряд других объектов. В ЮАО в ближайшее время тоже появится гостиница и некапитальный торгово-бытовой объект.

Помимо прочего, в ТиНАО намерены реконструировать и построить 249 километров дорог.

Также в ТиНАО возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки и бизнес-центр.

