Дом без управляющей компании: тюменцы рискуют потерять крышу

С жалобой на постоянно протекающую кровлю обратился в «Кривую линию НСН» один из жильцов дома на Совхозной улице села Борки Тюменской области. По швам вода постоянно попадает в квартиры. В администрации поселка разводят руками, но ремонтировать крышу никто не собирается. По крайней мере до 2030 года. Поскольку именно этот срок, как предполагают жильцы, обозначен в долгосрочном плане.

«Кривая линия» обратилась за разъяснениями в Жилищную инспекцию и администрацию Губернатора Тюменской области.

Ответ чиновников особого оптимизма не вызвал. Но может стать поводом для размышлений.

По информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, указанный многоквартирный дом включен в «Подпрограмму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2021-2050 годы». При этом, как следует из официального ответа, проведение работ в ближайшие 3 года не предусмотрено.

Вместе с тем, по действующему законодательству, «до проведения капитального ремонта поддержание в нормативном состоянии конструктивных элементов и общедомовых систем должно производиться лицом, ответственным за управление многоквартирным домом за счет средств, собираемых жильцами на содержание и текущий ремонт дома».

И вот тут неожиданность. Как пояснили НСН в администрации Тюменской области, в 2012 году на общем собрании собственниками квартир было выбрано «непосредственно управление», т.е. без привлечения управляющей компании. В качестве обслуживающей компании было принято решение нанять ООО «Партнер». Только договор на обслуживание с указанной фирмой до сих пор не заключен. И плата за содержание общедомового имущества, в т.ч. и на текущий ремонт с жильцов не взымается.

«Таким образом, выбранный способ управления собственниками помещений не реализован. В связи с этим у органа государственного жилищного надзора отсутствуют основания провести проверку ООО «Партнер» и обязать выполнить ремонт кровли» - резюмируют чиновники.

Тем не менее, после обращения «Кривой линии» из областной администрации в адрес районных коллег была направлена информация о необходимости «в кратчайшие сроки провести открытый конкурс по отбору управляющей организации в указанном доме». В качестве альтернативы предлагается заключить договор с ООО «Партнер», не дожидаясь результатов конкурса.

Вопрос, почему никто за много лет не дал жильцам дома исчерпывающих разъяснений, оставим без комментариев.