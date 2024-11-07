Должность зампреда правительства по вопросам СВО появится в Самарской области
Должность зампреда правительства по вопросам спецоперации России на Украине появится в Самарской области. На ней будет трудиться один из выпускников региональной образовательной программы для участников спецоперации «Школа Героев». Об этом в ходе семинара-совещания для руководителей филиалов госфонда «Защитники Отечества» в Самаре заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, нового зампреда ждет межведомственная работа, требующая отдельной координации. Должность займет тот, кто проявил себя в стремлении к тому, чтобы создавать максимально комфортные условия для российских военнослужащих, отметил он.
Федорищев подчеркнул, что регион уже ранее привлекал к госслужбе участников спецоперации: сейчас на должности помощника губернатора по взаимодействию с ветеранскими организациями трудится ветеран СВО, Герой России Максим Девятов, а замгубернатора стал ветеран СВО Максим Ковалев.
Ранее президент России Владимир Путин предложил бывшему мэру Краснодара, участнику СВО Евгению Первышову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru