Песков: В РФ продолжатся назначения участников программы «Время героев» на госпосты
Процесс назначения участников программы «Время героев» на государственные посты в России будет постепенно продолжаться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, этот процесс «растянут по времени», а все подобные назначения рациональны.
«Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины, это связано и с уровнем квалификации участников... и с уровнем подготовки», — указал пресс-секретарь.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что участники «Времени героев» получили работу в органах власти РФ, четверо из них будут работать в администрации главы государства, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru