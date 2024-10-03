Песков: В РФ продолжатся назначения участников программы «Время героев» на госпосты

Процесс назначения участников программы «Время героев» на государственные посты в России будет постепенно продолжаться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, этот процесс «растянут по времени», а все подобные назначения рациональны.

«Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины, это связано и с уровнем квалификации участников... и с уровнем подготовки», — указал пресс-секретарь.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что участники «Времени героев» получили работу в органах власти РФ, четверо из них будут работать в администрации главы государства, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияНазначениеДмитрий Песков

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