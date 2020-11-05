Должность директора школы предложили сделать выборной

Партия «Новые люди» предложила сделать выборной должность директоров школ в РФ. Соответствующее обращение направлено в Минпросвещения, сообщает РИА Новости.

В письме говорится, что это должно стать нормой для российских школ. По мнению представителей партии, голосование должно быть открытым, а принимать участие в голосовании должны не только учителя и старшеклассники, но и родители.