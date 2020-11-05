Должность директора школы предложили сделать выборной
Партия «Новые люди» предложила сделать выборной должность директоров школ в РФ. Соответствующее обращение направлено в Минпросвещения, сообщает РИА Новости.
В письме говорится, что это должно стать нормой для российских школ. По мнению представителей партии, голосование должно быть открытым, а принимать участие в голосовании должны не только учителя и старшеклассники, но и родители.
Кроме того, в партии полагают, что управляющие советы школ должны быть наделены реальными полномочиями.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников еще на две недели, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru