КС выступил за пересмотр запрета на изъятие единственного жилья у должника

Конституционный суд (КС) России требует пересмотра правил, по которым единственное жилье должника не может быть изъято для погашения долга. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

По данным ведомства, стоит уточнить норму, которая описана в ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) РФ. По ней у должника есть имущественный иммунитет, который запрещает изымать у должника единственное жилья в том случае, если оно не заложено.

По мнению авторов обращения, изъятие у должника жилья может производиться в том случае, если оно "явно превышает жилищные нормативы" по характеристикам. Кроме того, суд уверен, что значение имеет время, условия и сумма сделок и других операций должника.

Норма должна быть пересмотрена в случае доказанного злоупотребления при покупке жилья. В обращении указано, что должники нередко переводят свои активы в жилье, чтобы воспользоваться имущественным иммунитетом и таким образом избежать взыскания.

