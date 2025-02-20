Доля желающих уехать из России за границу на ПМЖ сократилась до 5%

Доля желающих уехать из России за границу на ПМЖ сократилась до 5%, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Из опроса ВЦИОМ следует, что 92% такого желания не испытывают, в 2021 году о нежелании уезжать сообщали 81% россиян. Нынешняя доля желающих уехать достигла исторического минимума.

ВЦИОМ: 93% россиян не хотят жить за границей

Также он привел данные, что 72% россиян считают страну отдельной от Запада цивилизацией.

При этом четверо из десяти опрошенных россиян готовы на переезд в другой регион РФ ради лучшей работы, следует из опроса ВЦИОМ. Уточняется, что опыт переезда в другой населенный пункт имеет 50% работающих россиян. При этом готовность к смене места жительства демонстрируют 68% молодых людей от 18 до 24 лет. Также о переезде ради работы часто задумываются горожане (40-50%), и жители страны с образованием не ниже среднего специального (45%), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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