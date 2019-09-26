Долой каноны. Лисовец одобрил голубой наряд Зеленской

«Времена меняются, люди меняются, и первые леди тоже начинают меняться. Это абсолютно мне кажется нормальным. Если это выглядит не вульгарно, не слишком сексуально, то вполне допустимо. Мы все-таки живем уже в 2021 веке, и эти придуманные каноны, что они не люди, не женщины и не мужчины, а какие-то роботы, которые все время должны быть в закрытой, в старческой, в старомодной и тусклой одежде, мне кажется, потихонечку уже проходят. Я думаю, что через 10 лет уже будет совсем другое время, и первые леди будут одеваться еще более откровенно и еще более похоже на то, что допускают себе обычные люди», — сказал известный стилист.

Ранее в эфире НСН Владислав Лисовец встал на защиту экспрессивного наряда американской первой леди Меланьи Трамп, когда она появилась в постпредстве США при ООН в платье свободного кроя цвета фуксии.

