Долой каноны. Лисовец одобрил голубой наряд Зеленской
В эфире НСН стилист порадовался за первых леди, которые теперь могут одеваться более интересно.
Супруга президента Украины Елена Зеленская очаровала пользователей сети своим голубым брючным костюмом-тройкой на голое тело, в котором она появилась на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Мероприятие проводилось в поддержку Целей развития тысячелетия ООН, в ходе которого чествовали представителей индустрии моды. Фото Елена Зеленская разместила в своем Instagram. В комментариях к публикации подписчики первой леди Украины назвали ее «сказкой какой-то» и «красавицей», а некоторые предложили добавить в образ аксессуаров.
Весьма необычный выбор наряда для первой леди в эфире НСН оценил стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец.
«Времена меняются, люди меняются, и первые леди тоже начинают меняться. Это абсолютно мне кажется нормальным. Если это выглядит не вульгарно, не слишком сексуально, то вполне допустимо. Мы все-таки живем уже в 2021 веке, и эти придуманные каноны, что они не люди, не женщины и не мужчины, а какие-то роботы, которые все время должны быть в закрытой, в старческой, в старомодной и тусклой одежде, мне кажется, потихонечку уже проходят. Я думаю, что через 10 лет уже будет совсем другое время, и первые леди будут одеваться еще более откровенно и еще более похоже на то, что допускают себе обычные люди», — сказал известный стилист.
Ранее в эфире НСН Владислав Лисовец встал на защиту экспрессивного наряда американской первой леди Меланьи Трамп, когда она появилась в постпредстве США при ООН в платье свободного кроя цвета фуксии.
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