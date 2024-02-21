Депутат Пилипенко объяснила пользу от перехода на электронные аттестаты и дипломы

Ранее «Коммерсант» сообщал, что в России продолжается эксперимент формирования цифровых аттестатов. В перспективе электронные документы об образовании можно будет использовать при дальнейшем поступлении в учебное заведение и трудоустройстве повсеместно. По словам Пилипенко, переживать за безопасность данных в этом случае не придется.

«Все электронные документы верифицированы, там есть электронная подпись. С государственной базой даже подготовленным хакерам не так просто что-то сделать. Наши лучшие программисты в мире обязательно справятся с информационной безопасностью всех систем. Намного больше риски, когда есть бумажный документ и нет электронного. Его могут выкрасть, или человек сам потеряет, потом восстанавливать. Это время и нервы», - пояснила она.

Как добавила собеседница НСН, электронный документооборот давно перестал быть новостью для россиян. Напомнив про практику получения результатов ЕГЭ в цифровом формате и электронных трудовых книжках, депутат призвала отказаться от излишнего бумаготворчества.

«Наверняка где-то потребуют принести к электронному документу бумажный. Я в большей степени опасаюсь, что цифровизация будет вызывать документальную нагрузку. Наша культура такова, что понимая, что все в электронном виде запрашивается, мы все равно распечатываем, ставим синюю печать, потом обратно сканируем и храним. От этого надо уходить даже с точки зрения экологии и сохранения бумаги и чернил. Бумаготворчество не нужно, это дополнительная нагрузка на людей. Весь архив человека сейчас переводится в электронный вид, что неплохо», - заключила она.

Ранее Минцифры сообщало, что биометрические профили на данный момент подключили около 18 миллионов россиян. При этом цифровой ID (профиль на портале госуслуг) есть у 110 миллионов человек, электронную подпись подключили 10 миллионов граждан, также 19 миллионов россиян обзавелись цифровыми копиями личных документов, напоминает «Радиоточка НСН».

