Google оставил на картах российские названия поселков в Крыму
Сервис Google Maps не изменил российские названия населенных пунктов в Крыму, которые были присвоены им в 1930-1940 годы. Об этом пишет РИА Новости.
Так, на карте остался город Красноперекопск, который на Украине переименовали в Яны Капу. Кроме того, на карте Крыма есть поселки Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе, Красногвардейское, на Украине получившие крымско-татарские названия.
Отмечается, что пользователи Google Maps за пределами России также видят официальные наименования.
Между тем на картах сервиса переименовали Мексиканский залив в Американский. Русскоязычные пользователи видят на Google Maps надпись «Мексиканский залив (Американский залив)», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru