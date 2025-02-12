Google оставил на картах российские названия поселков в Крыму

Сервис Google Maps не изменил российские названия населенных пунктов в Крыму, которые были присвоены им в 1930-1940 годы. Об этом пишет РИА Новости.

Так, на карте остался город Красноперекопск, который на Украине переименовали в Яны Капу. Кроме того, на карте Крыма есть поселки Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе, Красногвардейское, на Украине получившие крымско-татарские названия.

Отмечается, что пользователи Google Maps за пределами России также видят официальные наименования.

Между тем на картах сервиса переименовали Мексиканский залив в Американский. Русскоязычные пользователи видят на Google Maps надпись «Мексиканский залив (Американский залив)», пишет 360.ru.

