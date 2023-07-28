Документы на визу в Финляндию будут принимать только в Москве

Это связано с решением министерства иностранных дел РФ, которое в начале июля отозвало согласие на деятельность финского генконсульства в Северной столице.

Таким образом, единственной финской организацией, которая будет заниматься иммиграционными и визовыми вопросами на территории России будет посольство Финляндии в Москве.

Ранее в канцелярии финского президента Саули Ниинистё заявили, что в ответ на закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге Финляндия отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

