Президент Финляндии назвал закрытие генконсульства в Петербурге неожиданным

Закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для Хельсинки, заявил президент страны Саули Ниинисте. Его слова приводит издание Yle.

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По мнению Ниинисте, решение Москвы вывело двусторонние отношения «в новое измерение». Произошедшее стало «сюрпризом» для Финляндии, признал президент.

МИД России на этой неделе отозвал с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Девять дипломатов объявили персонами нон грата.

Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера ранее сообщил об ужесточении въезда в страну для российских абитуриентов и владельцев недвижимости. Мера вступит в силу 10 июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПосольствоФинляндияРоссия

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