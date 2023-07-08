Президент Финляндии назвал закрытие генконсульства в Петербурге неожиданным
Закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало неожиданностью для Хельсинки, заявил президент страны Саули Ниинисте. Его слова приводит издание Yle.
По мнению Ниинисте, решение Москвы вывело двусторонние отношения «в новое измерение». Произошедшее стало «сюрпризом» для Финляндии, признал президент.
МИД России на этой неделе отозвал с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Девять дипломатов объявили персонами нон грата.
Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера ранее сообщил об ужесточении въезда в страну для российских абитуриентов и владельцев недвижимости. Мера вступит в силу 10 июля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru