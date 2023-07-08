Президент Финляндии назвал закрытие генконсульства в Петербурге неожиданным

По мнению Ниинисте, решение Москвы вывело двусторонние отношения «в новое измерение». Произошедшее стало «сюрпризом» для Финляндии, признал президент.

МИД России на этой неделе отозвал с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Девять дипломатов объявили персонами нон грата.

Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера ранее сообщил об ужесточении въезда в страну для российских абитуриентов и владельцев недвижимости. Мера вступит в силу 10 июля, передает «Радиоточка НСН».

