Доктор Павлова предупредила, что мороженое увеличивает риск развития диабета
Риск развития диабета может вырасти из-за регулярного употребления мороженого. Об этом сайту aif.ru заявила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
По её словам, речь идёт о ежедневном употреблении лакомства, особенно если человек съедает не одну, а несколько порций.
Павлова отметила, что в больших количествах вредной может стать любая, даже самая полезная еда.
«Если у человека уже есть морбидное ожирение, индекс массы тела больше 40, то вероятность развития диабета составляет 95−100%. В этой ситуации тем более нельзя переедать», - заключила эксперт.
Ранее кандидат медицинских наук Наталия Тананакина заявила, что для снижения вероятности развития сахарного диабета следует сократить потребление сахара, простых углеводов и жира, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru