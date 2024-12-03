Доктор Павлова предупредила, что мороженое увеличивает риск развития диабета

По её словам, речь идёт о ежедневном употреблении лакомства, особенно если человек съедает не одну, а несколько порций.

Павлова отметила, что в больших количествах вредной может стать любая, даже самая полезная еда.

«Если у человека уже есть морбидное ожирение, индекс массы тела больше 40, то вероятность развития диабета составляет 95−100%. В этой ситуации тем более нельзя переедать», - заключила эксперт.

Ранее кандидат медицинских наук Наталия Тананакина заявила, что для снижения вероятности развития сахарного диабета следует сократить потребление сахара, простых углеводов и жира, сообщает RT.

