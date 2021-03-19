Доктор Мясников раскритиковал борьбу с коронавирусом в Европе

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал принимаемые в Европе меры по борьбе с коронавирусом и порекомендовал просчитывать стратегию действий в будущем.

По мнению медика, жесткие ограничения, в течение многих месяцев действующие в ряде европейских стран, не возымели эффекта, и «с КОВИДОМ там явно не справляются».

Как отметил Мясников, единственный реальный инструмент борьбы с COVID-19 — вакцинация. Однако приостановка прививочной компании из-за побочных эффектов вакцин, а также очереди на прививки не способствуют решению проблемы с заболеваемостью.

«У вас 25 тыс зараженных в день? Значит поступлений в реанимацию будет около 5%- 1250 человек в день. У вас есть такие мощности? Нет? Ну возьмите пример с нас, с Китая - наращивайте! Не хватает вакцин? Значит примите простую истину - нет американских, английских, индийских, русских, китайских вакцин - есть просто вакцины от КОВИДа», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Кроме того, медик считает, что осложнения могут возникать после любой вакцинации, «и это надо принять».

Также Мясников призвал «заглянуть чуть вперед», попытавшись спрогнозировать дальнейшие действия и «как-то настроиться на долговременное сосуществование с пришедшим к нам вирусом».

