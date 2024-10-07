Доктор Мясников раскрыл секрет молодости в 71 год
Продолжительность жизни и активность людей увеличились в последнее время благодаря фармацевтической промышленности. Это признал врач, теле-, радиоведущий Александр Мясников.
Доктор рассказал Aif.ru, как ему на 72 году жизни удаётся сохранять активность и жизнелюбие. По его словам, человечество пошло по линии стимулирования и защиты организма лекарствами, а не подстегиванию естественного иммунитета, охранению жизненных сил.
В результате, огромное число людей в здоровом состоянии, но с факторами риска принимают препараты, а не занимаются повышением иммунитета, профилактикой. Мясников также обратил внимание, что все лекарства — это изначально растения, или, например, испражнения животных. Лекарства и яд отличаются только дозой, и не всегда могут сочетаться друг с другом.
Что касается диет, то их применение, по словам Мясникова, должно быть разумным, в стиле обычной средиземноморской. Как пояснил доктор, любое снижение веса приводит не только к уменьшению жира – на четверть может пострадать мышечная масса. При этом, если вес снова прибавляется, жира появляется больше, чем ушло мышц.
Доктор также констатировал, что три чашки кофе в день полезны для сердца и печени. Кроме того, ежедневное прохождение 10 тысяч шагов приносит пользу - продлевает жизнь. Даже семь тысяч шагов уже хорошо, подчеркнул Мясников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru