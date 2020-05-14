Доктор Мясников ответил на критику «дебилов»

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», пожаловался на критикующих его высказывания «дебилов». В эфире на YouTube-канале «Соловьев Live» официальный представитель российского информационного центра по COVID-19 заявил, что на него началась настоящая охота.

Именно по этой причине, по словам самого доктора Мясникова, он стал вести себя осторожнее в публичном пространстве. В частности, он припомнил историю о том, как отвечал одному «дебилу», который в грубой форме раскритиковал главврача столичной клинической больницы №71 за то, что тот надел защитный костюм во время посещения зараженных COVID-19 пациентов. Хотя раньше усомнился в его эффективности.

Как подчеркнул доктор, речь идет о безопасности врачей, поэтому медик должен ходить в полной экипировке, отмечает Ura.ru.