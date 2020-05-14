Доктор Мясников ответил на критику «дебилов»

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», пожаловался на критикующих его высказывания «дебилов». В эфире на YouTube-канале «Соловьев Live» официальный представитель российского информационного центра по COVID-19 заявил, что на него началась настоящая охота.

Именно по этой причине, по словам самого доктора Мясникова, он стал вести себя осторожнее в публичном пространстве. В частности, он припомнил историю о том, как отвечал одному «дебилу», который в грубой форме раскритиковал главврача столичной клинической больницы №71 за то, что тот надел защитный костюм во время посещения зараженных COVID-19 пациентов. Хотя раньше усомнился в его эффективности.

Как подчеркнул доктор, речь идет о безопасности врачей, поэтому медик должен ходить в полной экипировке, отмечает Ura.ru.

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Ранее НСН писала, что доктор Мясников назвал случаи, когда надо вызвать скорую помощь. Он заявил, что это надо делать, когда нельзя сбить высокую температуру, при проблемах с дыханием или возникновении спутанности сознания.

Кроме того, официальный представитель информационного центра по коронавирусу среди тревожных симптомами назвал выраженное обезвоживание, любые изменения ритма сердца или давления. Во всех остальных случаях специалист призвал лечиться дома.

Он также подчеркнул, что простой человек не обладает возможностями отличить COVID-19 от других типов инфекций, поэтому при относительно невысокой температуре необходимо просто оставаться дома и проводить стандартное поддерживающее лечение.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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