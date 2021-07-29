Докатались: в России возьмут под контроль самокаты? (Видео)

27.07.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Докатались: в России возьмут под контроль самокаты?»

По актуальным данным МВД, в первой половине 2021 года в России произошло 180 ДТП с участием самокатов, в результате которых погибли 5 человек, а травмированы были 188. Только недавно, например, стало известно о гибели при столкновении с самокатом в Москве известного российского учёного Ивана Тютчева, который в результате аварии упал и ударился головой об асфальт. В Госдуме уже озвучили возможное введение обязанности регистрации на сайте ГИБДД для владельцев самокатов, моноколёс и сигвеев. Кроме того, озвучиваются и другие предложения по регулированию, так называемых, средств индивидуальной мобильности: запрет на использование их в пешеходных зонах, установление приоритета для пешеходов, ограничение скорости и даже приравнивание особенно мощных самокатов к мопедам.