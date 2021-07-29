Докатались: в России возьмут под контроль самокаты? (Видео)
27.07.2021 состоялась пресс-конференция, посвящённая регулированию электросамокатов, моноколёс и сигвеев.
27.07.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Докатались: в России возьмут под контроль самокаты?»
По актуальным данным МВД, в первой половине 2021 года в России произошло 180 ДТП с участием самокатов, в результате которых погибли 5 человек, а травмированы были 188. Только недавно, например, стало известно о гибели при столкновении с самокатом в Москве известного российского учёного Ивана Тютчева, который в результате аварии упал и ударился головой об асфальт. В Госдуме уже озвучили возможное введение обязанности регистрации на сайте ГИБДД для владельцев самокатов, моноколёс и сигвеев. Кроме того, озвучиваются и другие предложения по регулированию, так называемых, средств индивидуальной мобильности: запрет на использование их в пешеходных зонах, установление приоритета для пешеходов, ограничение скорости и даже приравнивание особенно мощных самокатов к мопедам.
В ходе пресс-конференции её участники обсудили вопросы регуляции движения и прав владельцев самокатов, сигвеев и моноколёс.
Участники пресс-конференции:
- Председатель Регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» города Москвы Вячеслав Ниниченко;
- Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
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