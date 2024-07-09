Доходы россиян от онлайн-платформ выросли на 40%
Средний доход россиян, которые подрабатывают или постоянно работают через различные онлайн-платформы (например, «Профи.ру» или «Авито.Услуги»), вырос более чем на 40% за два года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследования Института социальной политики НИУ ВШЭ.
Больше всего доход на соответствующих платформах увеличился у тех, для кого работа там является основной деятельностью – их прибыль выросла на 55% — с 31,5 тысячи до 48,8 тысяч рублей. У тех, кто только периодически подрабатывает через онлайн-платформы, доход увеличился на 41% — с 9 тысяч до 14,5 тысяч рублей.
При этом число россиян, которые вовлечены в платформенную экономику за два года выросло с 14% до 16%. Также увеличилось и количество тех, кто регулярно работает через платформы – с 3,2% до 3,5%.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН заявил, что лето является самым удачным периодом для поиска работы.
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