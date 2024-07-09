Доходы россиян от онлайн-платформ выросли на 40%

Больше всего доход на соответствующих платформах увеличился у тех, для кого работа там является основной деятельностью – их прибыль выросла на 55% — с 31,5 тысячи до 48,8 тысяч рублей. У тех, кто только периодически подрабатывает через онлайн-платформы, доход увеличился на 41% — с 9 тысяч до 14,5 тысяч рублей.

При этом число россиян, которые вовлечены в платформенную экономику за два года выросло с 14% до 16%. Также увеличилось и количество тех, кто регулярно работает через платформы – с 3,2% до 3,5%.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН заявил, что лето является самым удачным периодом для поиска работы.

