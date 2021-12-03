СМИ: Массовая драка в центре Москвы вспыхнула из-за того, что дворники-мигранты не поделили снег

По данным источников агентства, в драке участвовали сотрудники ГБУ «Жилищник». Как объяснили задержанные, причиной конфликта стало то, что коммунальщики из Узбекистана скидывали снег на дорогу, которую ранее уже очистили дворники из Киргизии.

По данным ТАСС, в ходе драки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Прокуратура Москвы опубликовала видео инцидента, вызвавшее большой общественный резонанс.

