СМИ: Массовая драка в центре Москвы вспыхнула из-за того, что дворники-мигранты не поделили снег
Причиной массовой драки дворников в центре Москвы стала несогласованность в уборке снега между бригадами мигрантов из разных стран, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о задержании 11 приезжих их Узбекистана и Киргизии, устроивших жестокую драку на улице Машкова неподалеку от Чистых прудов.
По данным источников агентства, в драке участвовали сотрудники ГБУ «Жилищник». Как объяснили задержанные, причиной конфликта стало то, что коммунальщики из Узбекистана скидывали снег на дорогу, которую ранее уже очистили дворники из Киргизии.
По данным ТАСС, в ходе драки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Прокуратура Москвы опубликовала видео инцидента, вызвавшее большой общественный резонанс.
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