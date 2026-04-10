Доход фигуранта дела блогера Битмамы оценили в миллиарды рублей

По версии следствия, именно Гулакян ранее подал заявление на Федякину, будучи одним из ее инвесторов и находясь под государственной защитой. В свою очередь, в 2023 году Федякина направляла в отношении него заявления о мошенничестве и даче ложных показаний по делу о хищении 6,7 миллиарда рублей.

Следствие считает, что Федякина создала финансовую пирамиду, получив доход более 2,2 миллиарда рублей. Как утверждается, средства выводились за рубеж в обход валютного контроля — их обналичивали, переводили в криптовалюту и отправляли через криптокошельки в Объединенные Арабские Эмираты.

Федякину задержали в сентябре 2023 года при попытке покинуть Россию. В декабре того же года она родила ребенка в больнице при СИЗО, после чего была переведена в одиночную камеру вместе с дочерью. 24 июня 2025 года суд приговорил ее к семи годам лишения свободы, защита обжаловала приговор. В феврале сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит апелляцию, передает «Радиоточка НСН».

