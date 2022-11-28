Додон: «Газпром» проявил себя по-дружески по отношению к Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что «Газпром» проявил себя по-дружески по отношению к Молдавии, несмотря на то, что у компании был повод прекратить поставки газа в республику, передает «РИА Новости».

Он отметил, что «Россия неоднократно показывала, что она друг народа Молдавии».