Додон: «Газпром» проявил себя по-дружески по отношению к Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что «Газпром» проявил себя по-дружески по отношению к Молдавии, несмотря на то, что у компании был повод прекратить поставки газа в республику, передает «РИА Новости».

Он отметил, что «Россия неоднократно показывала, что она друг народа Молдавии».

«Ненадежное решение»: Молдавия может не получить газ, который хранит на Украине

Ранее «Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для Молдавии. В «Молдовагазе» объяснили, что энергокомпания специально оставила часть объема топлива на Украине, чтобы не допустить дефицита газа.

Позже в пресс-службе компании «Газпром» сообщили, что Молдавия расплатилась за поставленный республике газ, который осел на территории Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазМолдавияГазпром
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