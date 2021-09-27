Дочь Заворотнюк рассказала о здоровье матери

«Она боец. Все будет хорошо», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Как сообщалось, близкие российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную «вторую жизнь».

Ранее стало известно, что дочь Заворотнюк Анна хочет покинуть Россию.

