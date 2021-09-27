Дочь Заворотнюк рассказала о здоровье матери
27 сентября 202104:38
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила на вопрос о состоянии здоровья артистки.
«Она боец. Все будет хорошо», — написала девушка на своей странице в Instagram.
Как сообщалось, близкие российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную «вторую жизнь».
Ранее стало известно, что дочь Заворотнюк Анна хочет покинуть Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru