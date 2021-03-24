Дочь актрисы Заворотнюк заявила о желании уехать из России
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что хочет покинуть Россию.
Как написала девушка в своем в Instagram, за свою жизнь она успела «сбежать» из Москвы в Лондон, перебраться в Нью-Йорк, однако вернулась в российскую столицу. «У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь», — написала Анна.
В прошлом году Анна разместила в своем Instagram новые фотографии на частном участке. Девушка снята на фоне штакетника и цветов.
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