Дочь актрисы Заворотнюк заявила о желании уехать из России

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что хочет покинуть Россию.

СМИ: В Сети появились снимки места жительства Анастасии Заворотнюк

Как написала девушка в своем в Instagram, за свою жизнь она успела «сбежать» из Москвы в Лондон, перебраться в Нью-Йорк, однако вернулась в российскую столицу. «У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь», — написала Анна.

В прошлом году Анна разместила в своем Instagram новые фотографии на частном участке. Девушка снята на фоне штакетника и цветов.

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ФОТО: instagram.com/p/B9b3XLZl9Jd/
ТЕГИ:Анастасия Заворотнюк
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