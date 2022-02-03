Янгулбаев обжалует решение о лишении его неприкосновенности
3 февраля 202223:17
Чеченский экс-судья Сайди Янгулбаев обжалует решение коллегии судей Чечни, лишившей его статуса судьи в отставке и неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости.
Янгулбаев назвал решение незаконным и необоснованным, отметив, что он не получал никакого извещения о заседании по этому вопросу. Он уточнил, что этим вопросом займется его адвокат.
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3 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru