Дочь Шойгу: Папа верит в Бога
Глава Минобороны России Сергей Шойгу верит в Бога, в семье генерала практикуют православие и вместе с тем уважают традиции буддизма. Об этом рассказала дочь главы Минобороны Ксения Шойгу.
В пятницу Ксения выступила на церемонии открытия крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» - «Обители объяснения и практики учения Будды Шакьямуни», построенного в Кызыле. По ее словам, монастыря бы не было без «желания, трудов, фантазии и большого вовлечения» главы Минобороны.
«Мой отец - крещеный, его крестила его бабушка. <...> Папа верит в Бога. Вера помогает людям, учит их», — цитирует Ксению Шойгу РИА Новости.
Как отметила дочь главы Минобороны, в семье Шойгу уважают историю и культуру его малой родины, Тувы. Ксения Шойгу подчеркнула, что буддизм – это философия и «некоторый культурный код» республики и рода.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Дочь Шойгу: Папа верит в Бога
- Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам ВОВ
- Собянин: Москва заключит первый в стране межрегиональный офсетный контракт
- СМИ: Microsoft предложила продлить лицензии на ПО тысяче компаний в России
- Вучич опроверг сообщения об экстренной госпитализации
- СМИ: В России могут запретить продавать овощи в сетках
- Додон назвал незаконным запрет георгиевской ленты в Молдавии
- Медведев: Местные начальники продали Молдавию Румынии
- «Боюсь умереть»: Певец Андрей Губин рассказал о проблемах со здоровьем
- Шойгу заявил, что Запад провоцирует страны мира на противостояние с Россией и Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru