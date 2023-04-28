Дочь Шойгу: Папа верит в Бога

Глава Минобороны России Сергей Шойгу верит в Бога, в семье генерала практикуют православие и вместе с тем уважают традиции буддизма. Об этом рассказала дочь главы Минобороны Ксения Шойгу.

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В пятницу Ксения выступила на церемонии открытия крупнейшего в России буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» - «Обители объяснения и практики учения Будды Шакьямуни», построенного в Кызыле. По ее словам, монастыря бы не было без «желания, трудов, фантазии и большого вовлечения» главы Минобороны.

«Мой отец - крещеный, его крестила его бабушка. <...> Папа верит в Бога. Вера помогает людям, учит их», — цитирует Ксению Шойгу РИА Новости.

Как отметила дочь главы Минобороны, в семье Шойгу уважают историю и культуру его малой родины, Тувы. Ксения Шойгу подчеркнула, что буддизм – это философия и «некоторый культурный код» республики и рода.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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