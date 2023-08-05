Дочь Шойгу Ксения заявила о разрыве отношений с Алексеем Столяровым

Ксения заявила, что видится со Столяровым только по праздникам.

«На самом деле, мы не находим столько времени, поскольку мы довольно давно не являемся парой. Но, при этом, являемся партнерами и очень близкими друзьями... Видимся исключительно по праздникам, когда он откуда-то прилетает, или я с открытия музея приезжаю», – отметила Ксения Шойгу.

Алексей Столяров уточнил, что решение разойтись пара приняла несколько месяцев назад.

«Мы друзья уже давно. Не было такого, что мы сейчас приняли это решение. Это уже было несколько месяцев назад», – уточнил он.

По словам блогера, они не хотят, чтобы общая дочь Милана почувствовала, что родители не вместе, и «очень много времени» проводят с ней. Также их по-прежнему объединяют совместные спортивные проекты.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на «Гонке героев» в Алабине в 2019 году. Их дочь Милана родилась в 2021 году.



