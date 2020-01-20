Дочь Петросяна решила жить у своей мачехи Степаненко

Дочь артиста Евгения Петросяна живет у его бывшей жены Елены Степаненко. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин, пишет сайт KP.Ru.

Дочь Петросяна от первого брака кинопродюсер Викторина до этого времени жила в США со своей семьей. У Степаненко своих детей нет. Викторина называет ее своей мамой, отмечают «Дни.ру». Ее родная мать умерла, когда она была совсем маленькой.

По словам Жорина, придя на свою квартиру в Зачатьевском переулке чтобы забрать ряд документов, Петросян неожиданно застал там свою дочь. По словам адвоката, Викторина сейчас не общается с отцом. После развода артистов она поддержала Степаненко.

Ранее Евгений Петросян опроверг появившуюся информацию о закрытии «Смехопанорамы». Он сообщил, что программа продолжает сниматься.







