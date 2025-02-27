Дочь Кадырова подала в отставку с поста зампредседателя правительства Чечни
Дочь главы Чечни Айшат Кадырова подала в отставку с поста зампредседателя правительства республики. Об этом сообщает «Интерфакс».
По её словам, она получила важный для себя опыт.
«Направление соцблока играет большую роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины», — подчеркнула Кадырова.
Она добавила, что намерена заниматься бизнес-проектами и вернуться на работу в модный дом Firdaws.
Ране сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат был назначен на должность министра по физической культуре и спорту республики, сообщает RT.
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