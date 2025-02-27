Дочь Кадырова подала в отставку с поста зампредседателя правительства Чечни

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова подала в отставку с поста зампредседателя правительства республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кадыров заявил, что его имя является самым главным титулом

По её словам, она получила важный для себя опыт.

«Направление соцблока играет большую роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины», — подчеркнула Кадырова.

Она добавила, что намерена заниматься бизнес-проектами и вернуться на работу в модный дом Firdaws.

Ране сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат был назначен на должность министра по физической культуре и спорту республики, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаДочьЧеченская РеспубликаРамзан Кадыров

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