Дочь Кадырова подала в отставку с поста зампредседателя правительства Чечни

По её словам, она получила важный для себя опыт.

«Направление соцблока играет большую роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины», — подчеркнула Кадырова.

Она добавила, что намерена заниматься бизнес-проектами и вернуться на работу в модный дом Firdaws.

Ране сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат был назначен на должность министра по физической культуре и спорту республики, сообщает RT.

