Дочь Ефремова прокомментировала пользование отца Telegram

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала ранее появившуюся информацию о том, что ее отец выходил в Telegram, несмотря на запрет пользоваться связью и интернетом.

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По ее словам, сейчас у Михаила Ефремова нет телефона - он может находиться у менеджера артиста или его жены. Кроме того, Анна-Мария написала в Twitter, что отец вообще не пользуется социальными сетями, а использует только мессенджер WhatsApp.

Сегодня днем Михаила Ефремова доставили на допрос по делу о ДТП и наркотиках, следы которых нашли у него в крови и моче.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:TelegramМихаил Ефремов
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