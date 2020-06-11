Дочь Ефремова прокомментировала пользование отца Telegram
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала ранее появившуюся информацию о том, что ее отец выходил в Telegram, несмотря на запрет пользоваться связью и интернетом.
По ее словам, сейчас у Михаила Ефремова нет телефона - он может находиться у менеджера артиста или его жены. Кроме того, Анна-Мария написала в Twitter, что отец вообще не пользуется социальными сетями, а использует только мессенджер WhatsApp.
Сегодня днем Михаила Ефремова доставили на допрос по делу о ДТП и наркотиках, следы которых нашли у него в крови и моче.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru