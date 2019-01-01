Дочь Алсу впервые прокомментировала шоу «Голос.Дети»
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, участница шестого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети», из-за скандальной победы которой редакция изменила итоги музыкального конкурса, впервые прокомментировала свое участие в проекте. Пост юная исполнительница опубликовала в Instagram.
Микелла Абрамова поблагодарила своих своих поклонников за поддержку и всех, кто работал над шоу «Голос. Дети».
«Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!» - написала Микелла Абрамова.
Участница шоу отметила. Что у нее «появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран», которых она назвала своей самой главной наградой.
В посте Микелла Абрамова поздравила с победой всех финалистов шоу, каждого из которых Первый канал объявил победителем и наградил, как и саму Микеллу Абрамову, миллионом рублей и возможностью записать собственный сингл.
Напомним, шестой сезон телевизионного шоу «Голос. Дети» транслировался на российском «Первом канале» в 2019 году. Наставниками в этом сезоне стали Светлана Лобода, Пелагея и Валерий Меладзе. 16 мая «Первый канал» объявил об аннулировании результата финала шестого сезона после проверки промежуточных результатов голосования. Ранее компания Group-IB сообщила, что в ходе голосования была зафиксирована накрутка голосов.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, что стоит за скандалом, связанным с детским конкурсом, в котором победила дочь Алсу.
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