Дочь Алсу впервые прокомментировала шоу «Голос.Дети»

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, участница шестого сезона шоу Первого канала «Голос. Дети», из-за скандальной победы которой редакция изменила итоги музыкального конкурса, впервые прокомментировала свое участие в проекте. Пост юная исполнительница опубликовала в Instagram.

Микелла Абрамова поблагодарила своих своих поклонников за поддержку и всех, кто работал над шоу «Голос. Дети».

«Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!» - написала Микелла Абрамова.

Участница шоу отметила. Что у нее «появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран», которых она назвала своей самой главной наградой.