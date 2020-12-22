В Госдуме предложили отменить накопительную пенсию

Глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить накопительную часть пенсии, сделав ее добровольной. Он сослался на опыт других стран.

Депутат отметил, что накопительная часть пенсии не увеличивает выплаты, которые получают россияне, передает Ura.ru.