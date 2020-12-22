В Госдуме предложили отменить накопительную пенсию

Глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить накопительную часть пенсии, сделав ее добровольной. Он сослался на опыт других стран.

Депутат отметил, что накопительная часть пенсии не увеличивает выплаты, которые получают россияне, передает Ura.ru.

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Согласился с Ниловым и бывший министр труда, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, накопительная часть пенсии бессмысленна. Накопительная система должна быть добровольной, когда организации смогут направлять средства в накопительную часть по желанию граждан.

Накануне Ярослав Нилов в эфире НСН отметил, что не считает завышенными ожидания пенсии в размере 45 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Накопительная Часть ПенсииГосдума
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