Добровинский: Родные погибшего Захарова давно простили Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы родственников погибшего 8 июня 2020 года в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера из Рязани Сергея Захарова, заявил, что его доверители давно простили Ефремова. Об этом сообщает aif.ru.

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«Родственники Захарова давно простили Ефремова и ничего от него не хотят. Все должно быть по закону… Они простили, но не забыли», — подчеркнул юрист, отметив, что поддерживает связь с близкими Захарова.

Добровинский также признался, что его не интересует дальнейшая судьба Ефремова.

Ранее Добровинский заявил, что попавшему в колонию Ефремову следовало отбывать наказание вместе со своим бывшим защитником Эльманом Пашаевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Михаил ЕфремовАдвокатАлександр Добровинский

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