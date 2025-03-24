Добровинский: Родные погибшего Захарова давно простили Ефремова

«Родственники Захарова давно простили Ефремова и ничего от него не хотят. Все должно быть по закону… Они простили, но не забыли», — подчеркнул юрист, отметив, что поддерживает связь с близкими Захарова.

Добровинский также признался, что его не интересует дальнейшая судьба Ефремова.

Ранее Добровинский заявил, что попавшему в колонию Ефремову следовало отбывать наказание вместе со своим бывшим защитником Эльманом Пашаевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

