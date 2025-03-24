Добровинский: Родные погибшего Захарова давно простили Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы родственников погибшего 8 июня 2020 года в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера из Рязани Сергея Захарова, заявил, что его доверители давно простили Ефремова. Об этом сообщает aif.ru.
«Родственники Захарова давно простили Ефремова и ничего от него не хотят. Все должно быть по закону… Они простили, но не забыли», — подчеркнул юрист, отметив, что поддерживает связь с близкими Захарова.
Добровинский также признался, что его не интересует дальнейшая судьба Ефремова.
Ранее Добровинский заявил, что попавшему в колонию Ефремову следовало отбывать наказание вместе со своим бывшим защитником Эльманом Пашаевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группировка «Север» не позволила ВСУ прорваться в Белгородскую область
- СМИ: Актрису Аллу Казакову госпитализировали с сотрясением мозга
- Компания Aviationtag выпустила брелоки из частей самолета Iron Maiden
- Путин по телефону поговорил с президентом ОАЭ
- Суд продлил домашний арест экс-супругу блогера Чекалиной
- Губернатор Орловской области заявил, что в регионе нет беременных школьниц
- РКН назвал причину сбоя в работе ряда российских сервисов
- Депутаты предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%
- Добровинский: Родные погибшего Захарова давно простили Ефремова
- Группа «Крематорий» выступила в аэропорту Ставрополя из-за задержки рейса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru