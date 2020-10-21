Добровинский: Потерпевшие по делу Ефремова компенсаций пока не получили

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова еще не получили переведенные им компенсации. Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Мои доверители передали мне, что деньги, которые перевела сторона защиты Михаила Ефремова они еще не получили. Вопрос с гражданскими исками будет закрыт после того, как деньги появятся на счете потерпевших», - отметил Добровинский.

Ранее в среду, 21 октября, один из адвокатов артиста Роман Филиппов заявил, что Михаил Ефремов выплатил компенсации потерпевшим, пишет ТАСС. Другой защитник актера Петр Хархорин рассказал, что каждому потерпевшему переводился 1 млн рублей.