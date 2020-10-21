Добровинский: Потерпевшие по делу Ефремова компенсаций пока не получили

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова еще не получили переведенные им компенсации. Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Мои доверители передали мне, что деньги, которые перевела сторона защиты Михаила Ефремова они еще не получили. Вопрос с гражданскими исками будет закрыт после того, как деньги появятся на счете потерпевших», - отметил Добровинский.

Ранее в среду, 21 октября, один из адвокатов артиста Роман Филиппов заявил, что Михаил Ефремов выплатил компенсации потерпевшим, пишет ТАСС. Другой защитник актера Петр Хархорин рассказал, что каждому потерпевшему переводился 1 млн рублей.

Ефремов выплатил по 1 млн рублей еще трем потерпевшим по делу о ДТП

Напомним, накануне стало известно, что Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября. Об этом сообщила председатель коллегии судей Елена Ишмуратова.

По её словам, время потребуется для решения вопроса о компенсации потерпевшим, а также для ознакомления адвокатов потерпевших с материалами независимой экспертизы по делу.

Между тем, прокуратура Москвы просит оставить приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы без изменения. Артист приговорён к 8 годам лишения свободы, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:АдвокатКомпенсацияМихаил ЕфремовАлександр Добровинский
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