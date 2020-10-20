Добровинский: потерпевшие по делу Ефремова готовы взять от него деньги

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель Александр Добровинский в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы на приговор, передает РИА Новости.

Защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда по 800 тысяч рублей каждому.

Как уточняет Ura.ru, адвокат артиста Петр Хархорин заявил о готовности Ефремова выплатить по 1 миллиону рублей, сюда входят заявленные 800 тысяч и переведенные им ранее 200 тысяч рублей.

Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Ефремову

Ранее во вторник, 20 октября, стало известно, что прокуратура Москвы просит оставить приговор Михаилу Ефремову без изменения. Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября признал артиста виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.

Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Как установило следствие, актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем этого авто курьер интернет-магазина Сергей Захаров позже скончался в больнице.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Александр ДобровинскийМихаил Ефремов
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