Добровинский: потерпевшие по делу Ефремова готовы взять от него деньги

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель Александр Добровинский в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы на приговор, передает РИА Новости.

Защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда по 800 тысяч рублей каждому.

Как уточняет Ura.ru, адвокат артиста Петр Хархорин заявил о готовности Ефремова выплатить по 1 миллиону рублей, сюда входят заявленные 800 тысяч и переведенные им ранее 200 тысяч рублей.