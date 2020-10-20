Добровинский: потерпевшие по делу Ефремова готовы взять от него деньги
Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой артиста в качестве компенсации, заявил их представитель Александр Добровинский в Мосгорсуде, где рассматриваются жалобы на приговор, передает РИА Новости.
Защита артиста готова возместить трем потерпевшим ущерб прямо в зале суда по 800 тысяч рублей каждому.
Как уточняет Ura.ru, адвокат артиста Петр Хархорин заявил о готовности Ефремова выплатить по 1 миллиону рублей, сюда входят заявленные 800 тысяч и переведенные им ранее 200 тысяч рублей.
Ранее во вторник, 20 октября, стало известно, что прокуратура Москвы просит оставить приговор Михаилу Ефремову без изменения. Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября признал артиста виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.
Резонансное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Как установило следствие, актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем этого авто курьер интернет-магазина Сергей Захаров позже скончался в больнице.
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