«Без обид»: Добровинский отреагировал на извинения Ефремова

Александр Добровинский в эфире НСН прокомментировал извинения артиста. Юрист отметил, что не имеет оснований подозревать Ефремова в неискренности, тем более что сам уже ни на что повлиять не может.

«Это хороший жест, спасибо ему за это. Но от меня сейчас мало что зависит. Он осужден и получил срок. Если он это сделал, значит, душа так хотела. У меня к Ефремову никаких обид нет. Я исполнял свою работу, он играл свою роль. Зла я на него не таю и желаю ему удачи», - сказал Добровинский.

Дело Ефремова он считает во многом показательным.

«Настала пора - и почему я, собственно, взялся за это дело - чтобы богатые и знаменитые люди со связями отвечали перед законом, как все остальные. К сожалению, это пришлось на Михаила Олеговича, но это очень хороший пример для нас для всех», - добавил Добровинский.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона, столкнувшегося с внедорожником артиста. Пресненский суд столицы приговорил актёра к 8 годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 лет колонии общего режима.

